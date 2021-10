GF Vip 6, clamorosa indiscrezione: presto due nuovi ingressi in casa

Ci potrebbero essere molto presto due nuovi ingressi nella casa del GF Vip 6. Scopri di chi si tratta e perchè potrebbero entrare già durante la puntata del reality show del 18 ottobre.

Numerose indiscrezioni rivelano la concreta possibilità di due nuovi ingressi nella casa del GF Vip 6, già a partire dalla diretta del 18 ottobre. Nella precedente puntata, infatti, i maschi sono stati resi tutti immuni dalle nomination subito dopo l’eliminazione di Amedeo Goria. Le femmine sono infatti in netta maggioranza, e questo non crea dinamiche.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, Manuel Bortuzzo tornerà a camminare? L’annuncio spiazza gli inquilini

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, lo fanno di nascosto ma le telecamere riprendono tutto: delirio sul web!

Anche per questo motivo, il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, potrebbe diventare un nuovo inquilino. Nelle precedenti puntate del GF Vip 6, Alfonso Signorini si è divertito a prendere in giro la giunonica showgirl, facendole credere che il suo fidanzato fosse lì. Per ora, ha rimediato solo un nuovo cartonato dell’imprenditore e del suo cane.

GF Vip 6, fra i nuovi inquilini ci sarà anche l’influencer?

C’è anche un secondo nome che circola da parecchi giorni e viene inserito fra i probabili nuovi ingressi nel GF Vip 6. Si tratta di Antonella Fiordelisi, che recentemente è finita alla ribalta delle cronache per un suo litigio con Elisabetta Gregoraci. Sembrerebbe infatti che Flavio Briatore abbia corteggiato l’influencer ed Ely non abbia affatto gradito.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, accusa choc a un concorrente: “Ha avvelenato tutti”

Mentre Deianira Marzano è quasi sicura del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, l’esperto di gossip Alessandro Rosica smentisce ogni possibilità di ingresso nella casa di Antonella Fiordelisi. Sottolinea inoltre i legami dell’influencer con l’agenzia di Fabrizio Corona: questo spiegherebbe perchè Sophie Codegoni è certa del suo ingresso al GF Vip.