GF Vip 6, accusa choc a un concorrente: “Ha avvelenato tutti”

Clima teso all’interno del GF Vip 6 con una pesante accusa ad una concorrente. Anche il pubblico denuncia il comportamento di una gieffina.

Il GF Vip 6 sta creando non poche polemiche online, specialmente per il comportamento di qualche concorrente. Quest anno, inoltre, in molti hanno teorizzato accordi e piani segreti. Nell’occhio del ciclone ci finisce soprattutto Soleil Sorge. Per molti l’ex dama di Uomini e Donne ha avvelenato l’ambiente, con il pubblico che ha denunciato alcune dinamiche particolari sui social. Addirittura secondo alcuni telespettatori sarebbe stato violato il regolamento.

Il pubblico di casa sarebbe anche stufo di alcuni concorrenti che parlano solamente sottovoce o addirittura con il microfono spento. Alcuni utenti sui social hanno scritto: “Gli altri anni non ci si poteva parlare all’orecchio e non si poteva stare senza microfono“. Per questo sono numerose le richieste di provvedimenti, visto che da questa prospettiva l’attuale edizione del Grande Fratello Vip sta deludendo tutti con alcuni gieffini che cercano di mettersi d’accordo anche sulle nomination.

GF Vip 6, Soleil Sorge è la più discussa: cosa sta succedendo

Come abbiamo anticipato la concorrente più discussa del momento è Soleil Sorge. Alcune dinamiche create dall’ex protagonista di Uomini e Donne hanno lasciato perplessi i coinquilini, ma soprattutto i telespettatori. Inoltre dopo il ‘Bicchiere gate’ è arrivato anche il ‘Carne Gate’. Infatti Soleil è stata accusata di aver avvelenato i suoi compagni d’avventura. Nella diretta di ieri Alfonso Signorini ha invitato i concorrenti a creare una serata a tema. Dopo aver indossato i costumi è arrivato per loro il momento di preparare la cena.

Proprio in seguito alla cena Jessica Selassié ha accusato la Sorge di aver preparato della carne cruda per avvelenarli. Inoltre la principessa era convinta delle sue parole ed ha rivolto la stessa accusa anche a Sophie Codegoni. Alcuni telespettatori, però, hanno trovato l’accusa assurda. Infatti uno di questi ha twittato: “Jessica sta accusando Soleil di aver avvelenato tutta la Casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda. L’ennesima assurdità“. A risolvere il disguido, però, ci ha pensato Alex Belli che ha rivelato che c’erano anche pezzi di carne bruciata.