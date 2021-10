Francesco Facchinetti sconvolto dal lutto improvviso: “Oggi abbiamo perso una parte di noi” – FOTO

Un duro addio per Francesco Facchinetti che, sentitamente, saluta con un messaggio commovente su Instagram

View this post on Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

Chi ama gli animali e ne possiede uno domestico sa che la loro perdita ferisce alla pari della perdita di una persona a noi cara. È proprio così che definisce il suo dolore Francesco Facchinetti alla notizia del suo cane morto dopo 15 anni di convivenza.

Facchinetti ne ricorda la prima volta che è arrivato in casa: “Mi ricordo ancora quando in quel Natale di 15 anni fa arrivasti a casa nostra: un matto. Eri il cane di THE MASK, il più pazzo che ci sia”.

Francesco Facchinetti, l’addio al cane Ardi

Un messaggio strappalacrime per Ardi che dopo tanti anni ha lasciato Francesco Facchinetti e la sua famiglia: “Ciao Ardi. Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene. Per te ero un fratello con cui giocare sempre, ti facevo spesso arrabbiare e tu me ne combinavi di tutti i colori”. Uno di famiglia, tanto che Facchinetti ha ammesso: “La piccola Liv, appena saprà della cosa non smetterà più di piangere, passava intere ore a divertirsi solo con te”.

Il DJ ed agente ha concluso il suo messaggio con una dedica speciale: “Salutami Hilo, Rocco, Pudo e Thor. Grazie per aver protetto e accudito i miei figli. Ci vediamo amico mio…tutto l’amore del mondo per te”.