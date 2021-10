Fortnite, nuova skin disponibile gratis: ecco cosa fare per sbloccarla

Ancora novità in arrivo su Fortnite. È stata annunciata una nuova skin spettacolare, disponibile gratis con questo metodo

Il mondo di Fortnite è in continua evoluzione. Ad ormai qualche settimana dall’arrivo del Capitolo 2, Epic Games ha in cantiere diverse novità che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Si parla chiaramente di skin e collaborazioni di livello, ma anche tornei, eventi e molto altro.

Proprio a tal proposito, il sito ufficiale del videogame si è aggiornato con alcuni interessanti dettagli sul nuovo fumetto crossover tra Fortnite e Batman. Oltre alla curiosità degli utenti per sapere come si evolverà la storia, c’è un codice speciale per sbloccare una skin esclusiva e spettacolare. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fortnite, ad Halloween arriva una skin speciale: fan al settimo cielo

Fortnite, skin di Batman che ride disponibile gratis: come sbloccarla

Batman/Fortnite: Fondazione è il nuovo numero del fumetto crossover con Epic Games in uscita. Lo ha annunciato il videogame stesso, con un aggiornamento sul proprio sito ufficiale. Tra i protagonisti ci saranno anche The Foundation e il Cavaliere Oscuro che ride. Proprio quest’ultimo personaggio potrà essere sbloccato sotto forma di skin direttamente in-game, grazie ad un codice interno al fumetto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, si vola con l’ultimo aggiornamento: la nuova funzione è strabiliante

Oltre al costume, sarà disponibile anche il dorso decorativo “Trespolo di Robin” e la schermata di caricamento “giorni oscuri”. Il set arriverà anche nel negozio oggetti, e includerà anche un deltaplano e un piccone. Il prezzo è di 1.500 V-Buck nel negozio. Se invece volete il codice, vi basta acquistare il fumetto al prezzo consigliato di 5 euro. La sua uscita è fissata per il prossimo 26 ottobre 2021.