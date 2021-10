Elisabetta Gregoraci, clamorosa decisione della Rai: che mazzata

Nuova mazzata per Elisabetta Gregoraci, con la Rai che non sembrerebbe avere più spazio per lei: cosa sta succedendo.

Tra le grandi deluse dei nuovi palinsesti Rai troviamo senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci. Infatti la showgirl calabrese sarebbe dovuta sbarcare al timone di un nuovo game show di Rai 2, affiancando un veterano della televisione italiana come Pino Insegno. Alla fine però il nuovo programma è stato annullato dai vertici Rai, con la showgirl calabrese che non ha potuto condurre il format inedito del servizio pubblico.

Infatti il programma in questione si sarebbe dovuto chiamare Double Song e sarebbe stato un ibrido tra un fra un quiz musicale ed un game show. Il format però non vedrà mai la luce dei palinsesti Rai. Inoltre la Gregoraci avrebbe perso anche la conduzione di ‘Honolulu‘ in compagnia di Fatima Trotta. In merito all’esclusione, Maurizio Costanzo ha scritto sul settimanale ‘Nuovo‘: “Gregoraci si muove in un contesto in cui c’è competizione, con presentatrici di livello, quindi non è facile trovare spazio. Eli è ancora giovane e ha tante chance. Le serve pazienza“.

Elisabetta Gregoraci, cancellato il nuovo programma in Rai: il motivo

La grande batosta per Elisabetta Gregoraci è stata la cancellazione del suo programma con Pino Insegno. Infatti proprio il doppiatore ha commentato quanto accaduto affermando: “È stata una decisione della Rai. Ma non solo il mio programma, sono stati cancellati quattordici programmi perché la Rai ha dei problemi importanti di budget. Per cui il nuovo amministratore delegato ha pensato di tagliare tutto ad una settimana dall’inizio dopo quattro mesi di lavoro“.

Al momento non è ancora disponibile la lista di programmi chiusi dal servizio pubblico a causa dei problemi di budget. In molti però hanno trovato dure le parole di Pino Insegno che non ha nascosto il suo sconforto. Dopo quattro mesi di lavorazione, la coppia inedita ha visto la cancellazione del nuovo programma. La Rai, inoltre, avrebbe incaricato il ruolo di amministratore delegato a Carlo Fuortes, chiamato a decisioni drastiche. Quindi adesso alla Gregoraci non resta che accontentarsi di ‘Battiti Live‘, il Festival musicale che conduceva già prima delle esperienze in Rai.