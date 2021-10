Calciomercato Milan, firmato il rinnovo di contratto: ora è ufficiale!

Calciomercato Milan, la dirigenza continua a lavorare anche in ottica rinnovi di contratto. C’è la notizia ufficiale

Un ruolino di marcia da far invidia quello del Milan in campionato. La squadra di Stefano Pioli si trova in seconda posizione, con ben 22 punti ottenuti in 8 partite. Tra acquisti azzeccati e giovani in crescita costante, il futuro dei rossoneri sembra essere sempre più promettente.

Mentre l’allenatore ex Fiorentina prepara la delicata sfida di domani sera contro il Porto in Champions League, la dirigenza sta continuando a lavorare in ottica calciomercato. Tiene banco la questione rinnovi, con alcuni big che ancora non hanno trovato l’accordo per rimanere. Proprio poco fa, intanto, è arrivato l’annuncio ufficiale tanto atteso.

Calciomercato Milan, per Jungdal rinnovo fino al 2024: ora è ufficiale

Il Milan si tutela per il futuro, e blinda il giovane portiere danese Andreas Jungdal fino al 2024. Classe 2002, il giocatore sta venendo convocato in prima squadra con continuità, e presto potrebbe avere la sua occasione da titolare in prima squadra. L’annuncio arriva a pochi giorni di distanza da quello di Saelemaekers, con anche il belga che ha siglato un nuovo accordo fino al 2026.

Ora per la dirigenza è arrivata l’ora di pensare a Kessié e Romagnoli. Le offerte sul piatto ci sono, e difficilmente Maldini deciderà di spingersi oltre e accontentare le richieste dei giocatori. Bisognerà arrivare ad un compromesso, per evitare altri casi Donnarumma e Calhanoglu. Al momento, però, le parti sono ancora distanti e saranno necessari ulteriori incontri.