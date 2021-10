Calciomercato Inter, una stella va al Barcellona: non è Lautaro Martinez e a breve potrebbero esserci altre novità in tal senso.

Non il migliore dei momenti per l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dalla prima sconfitta in campionato contro la Lazio. I nerazzurri hanno giocato una buona prima frazione di gioco, salvo poi essere rimontati alla ripresa tra nervosismi e brutte giocate in generale. Ora però, per la squadra campione d’Italia è già tempo di pensare alla Champions League, con la delicata sfida in casa contro lo Sheriff.

Intanto, la dirigenza sta lavorando anche in ottica calciomercato. Ci sono alcuni giocatori che ancora non hanno rinnovato il loro contratto, e tra questi figura anche il nome di Marcelo Brozovic. Il croato non ha ancora deciso cosa fare, e la firma per il rinnovo sembra ancora lontana. Secondo quanto riferisce il giornalista Gerard Romero, il centrocampista si sarebbe addirittura offerto ad un’altra big.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus-Roma, altra tegola per Allegri: una stella non convocata

Calciomercato Inter, Brozovic si è offerto al Barcellona

Una notizia che avrebbe del clamoroso. Stando a quanto riferito dal giornalista Gerard Romero su Twitter, Marcelo Brozovic si sarebbe proposto al Barcellona. Un vero e proprio colpaccio a parametro zero, che potrebbe stuzzicare i blaugrana. Almeno per il momento, però, sembrano non esserci grossi margini di manovra. Il club catalano sta vivendo un periodo complicato a livello finanziario, e un giocatore come Brozovic non è nelle priorità per l’immediato futuro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio a due top player: li vuole il Real Madrid

Ci saranno sicuramente novità nelle prossime settimane, e non è da escludere un ritorno di fiamma. Così come non è da scartare un riavvicinamento con l’Inter per il rinnovo.