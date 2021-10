Ballottaggio Trieste, Dipiazza sindaco per la quarta volta. Il commento sui social

Roberto Dipiazza è sindaco di Trieste per la quarta volta. Il commento sui social: "Punto e a capo #Ciaone".

Roberto Dipiazza è sindaco di Trieste per la quarta volta. Il candidato di centrodestra, appoggiato da Lista Civica Dipiazza per Trieste, Lega Salvini Fvg, Noi con l’Italia Dipiazza sindaco, Cambiamo Trieste, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha vinto contro il suo avversario di centrosinistra, Francesco Russo, appoggiato invece dal Partito Democratico, Demokratska Stranka, Uniti per un’altra città – Zdruzeni Za Drugacno Mesto, Partito Animalista Ambientalista, Lista Russo Punto Franco, Ts 21-61 Russo Sindaco e Noi Pensionati.

L’affluenza definitiva alle urne in occasione del ballottaggio è stata pari al 42%, mentre al primo turno è arrivata al 46%. “Ringrazio tutti i cittadini di Trieste con tanto affetto, per questa nuova meravigliosa emozione – ha detto Dipiazza – Ho già ricevuto le congratulazioni di Francesco Russo”.

Il primo cittadino è stato riconfermato con il 51,29% dei voti, contro il 48,71% del suo avversario politico per le amministrative. Sui social il primo cittadino triestino ha commentato così la sua vittoria: “Punto e a capo”.