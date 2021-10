Ballottaggio Torino, il nuovo sindaco è Stefano Lo Russo: “Il mio vice sarà una donna”

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. Il candidato di centrosinistra ha vinto con il 59,26% dei voti mentre Paolo Damilano si ferma al 40,74% (seconda proiezione Opinio Rai).

“Erano tanti anni che il centrosinistra non era così unito, così capace di fare squadra – ha detto Lo Russo arrivando al comitato elettorale, accolto da un grande applauso di chi l’ha sostenuto durante la campagna elettorale – Il risultato è oltre ogni nostra aspettativa, un esito importante che ci responsabilizza molto. Sarò il sindaco di tutti i torinesi, anche di chi non è andato alle urne. Lunedì prossimo annuncerà la giunta, mi prendo questo tempo per scegliere le persone migliori ma posso già dire che il vicesindaco sarà una donna”.

Lo Russo ha dedicato la vittoria a don Aldo, salesiano, storico cappellano di Torino e sacerdote, morto nel 2015. È stato lui ad avviare il nuovo sindaco al volontariato e alla politica: “Non nego emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Alberto Rabino”.

Il nuovo sindaco commenta anche la campagna elettorale: “Una grossa parte del risultato è dovuta a un programma concreto e alla compattezza della coalizione che non si vedeva da tanto, con tante pluralità ma che si sono messe insieme”. Ed aggiunge: “C’è stata una grande mobilitazione dei volontari che non si vedeva da tempo e una campagna elettorale ben organizzata e ben gestita. Il valore aggiunto è stato essersi messi in ascolto della città e dei cittadini”.

Il candidato sindaco di centrodestra Paolo Damilano, che ha perso contro Lo Russo ha commentato la vittoria del suo avversario: “Torino non ha avuto voglia di lottare per il cambiamento”. Ed ha aggiunto: “La vera sconfitta è la politica, è il fatto che ci sia una città che non ha voluto lottare. Nelle periferie c’è grande disillusione, e la pandemia ha accentuato ancora di più le problematiche. Troppo spesso si sono state promesse non mantenute”.

Dalla sede del Nazareno a Roma intanto, Francesco Boccia, responsabile degli enti locali del Pd, commenta: “Grande soddisfazione, i risultati delle proiezioni stanno confermando le percezioni che avevamo. Il centrosinistra unito vince quasi ovunque”. Intanto al Nazareno è arrivato anche Andrea Orlando, ministro del Lavoro e capodelegazione del Pd, per seguire lo spoglio con il segretario Enrico Letta.