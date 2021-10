Ballottaggio Benevento, Clemente Mastella di nuovo sindaco: “Ho vinto solo contro tutti”

Clemente Mastella è stato riconfermato sindaco di Benevento con il 52,68% dei voti contro il 47,32% dello sfidante Luigi Diego Perifano. Con 70 su 72 sezioni scrutinate, l’ex ministro della Giustizia si è così aggiudicato la poltrona.

“Ho vinto solo contro tutti, come Mario contro Silla”, commenta a caldo. “È stata una campagna elettorale come mai si era verificata in vita mia, una campagna elettorale dai toni forti, con tante bugie e una morale perfida. È stata un’Arca di Noè, di destra e sinistra, contro di me. Ma io dalla mia parte ho avuto il popolo di Benevento, e soprattutto il voto della gente umile delle contrade”.

Durante la campagna elettorale Clemente Mastella ha avuto l’appoggio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Ma con me Benevento tornerà al centro dell’attenzione nazionale”, ha aggiunto. Nato a Ceppaloni settantaquattro anni fa, oggi Mastella ha tre figlie, sei nipoti e una moglie, Sandra Lonardo, senatrice eletta con Forza Italia poi trasmigrata nel gruppo misto. Nelle scorse settimane aveva detto: “Potrei continuare a fare il nonno, ma voglio impegnarmi per i cittadini di Benevento”.

È stato eletto sindaco di Benevento per la prima volta cinque anni fa, battendo il vicesindaco uscente Raffaele De Vecchio del Pd, poi passato tra le fila di Mastella.