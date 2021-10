Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi è stato visto in lacrime dietro le quinte del programma Rai. Ecco il racconto di cosa è successo da parte di un componente del cast della trasmissione.

Nella prima puntata della nuova stagione di Ballando con le Stelle, la vera rivelazione è stata Morgan e la sua esibizione. Altri vip, come ad esempio Al Bano, per il momento hanno deluso. Il cantante di Cellino San Marco è stato comunque protagonista della trasmissione di Milly Carlucci, per tanti motivi diversi.

Ad un certo punto, dietro le quinte, Al Bano si sarebbe commosso, ma non per il tutore della sua insegnante di ballo. Il cantante avrebbe sentito alcune parole che lo hanno veramente scosso, ed anche le persone intorno a lui si sono emozionate vedendo la sua reazione a quanto era stato detto.

Al Bano non trattiene le lacrime: ecco cosa è successo

Uno degli ospiti più attesi della prima puntata di Ballando con le Stelle è stato Pippo Baudo, che però non si è esibito. Ne ha parlato Jonathan Kashanian all’interno della trasmissione Detto Fatto, dove ha discusso i temi più caldi riguardo la Tv con Rossella Erra e Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk.

Rossella Erra, che è anche nel cast di Ballando con le Stelle, ha rivelato che Al Bano, sentendo Pippo Baudo ricordare come si erano conosciuti, non abbia potuto trattenere le lacrime. La giornalista ha anche sottolineato come il carisma di Pippo abbia subito riempito il palco entrando in scena a Ballando con le Stelle.