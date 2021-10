Back To School, il nuovo programma con Nicola Savino è pronto ad approdare su Italia 1: i nomi del cast ufficiale

A novembre, in prima serata su Italia 1 #Backtoschool. Rifaranno gli esami di scuola elementare tra gli altri: Clementino, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Vladimir Luxuria, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi e Nicola Ventola pic.twitter.com/V4HetoycDf — Andrea Conti (@IlContiAndrea) October 18, 2021

Lo spot di Back To School svela alcuni dei primi partecipanti del nuovo programma di Italia 1 con Nicola Savino. Tra questi emergono nomi di partecipanti a talent e reality show, tra Amici e Grande Fratello VIP: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Ignazio Moser, Random, Denis Dosio, Eleonora Giorgi, Antonella Elia, Andrea Lo Cicero, Roberta Lanfranchi, Enzo Miccio, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Jonathan Kashanian, Vladimir Luxuria e Benedetta Mazza.

Back To School, come sarà il programma con Nicola Savino

Un nuovo format simpatico in cui, volti noti del mondo dello spettacolo e non solo, si sfideranno facendo di nuovo l’esame di quinta elementare che, da anni ormai, non è più previsto dalla scuola italiana. Come se la caveranno?

A Novembre, con Nicola Savino alla conduzione se ne vedranno delle belle: quanto ne sanno i VIP? Sono pronti a superare l’esame di quinta elementare? Sicuramente qualche gaffe farà molto discutere, ma il format è stato ideato per regalare un po’ di sane risate e spensieratezza al pubblico di Mediaset.