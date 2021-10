Amministrative, Bignami (FdI) a iNews24: “Attacco a Cgil e Forza Nuova non hanno influito sul risultato”

"Mi sembra che il Governo abbia in mente solo quello per cui è nato, cioè il Pnrr, che non è poco, ma non è tutto”, dice.

Secondo Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, il vero sconfitto di queste amministrative è “tutta la politica”. Ai microfoni di iNews24 commenta il risultato delle elezioni.

Il centrosinistra ha vinto in moltissime città e in particolare nelle più importanti città italiane. Perché?

“Il centrosinistra ha vinto nei capoluoghi di regione che già governava. Capisco che la narrativa abbia bisogno di avallare questa tesi. Però mi sembra che siano tutte amministrazioni uscenti confermate, esattamente come dieci o quindici anni fa. Prima della Raggi c’era Marino, prima di Sala c’era Pisapia, prima di Appendino c’era Chiamparino, prima di De Magistris c’era Iervolino”;

Chi è il vero sconfitto di queste elezioni amministrative?

“Guardando il numero dei votanti, credo tutta la politica, dimostrando che la gente ha affrontato questa pandemia prevalentemente da sola senza che il Governo la assistesse, senza che la politica potesse dare risposte. Fratelli d’Italia è l’unica forza politica che non ha governato, quindi credo che sia soprattutto un tema che dovrebbe essere affrontato da chi ha governato fino ad oggi”;

Cosa di preciso non è stato affrontato ed avrebbe, come dice, spinto i cittadini ad astenersi dal voto?

“Credo che la politica e i governi che si sono succeduti non abbiano saputo dare risposte concrete durante la pandemia. Secondo me sia dal punto di vista sanitario ancora oggi la risposta è largamente deficitaria, sia dal punto di vista economico e del lavoro ma anche della sicurezza. Mi sembra che il Governo abbia in mente solo quello per cui è nato, cioè il Pnrr, che non è poco, ma non è tutto”.

Chi è il partito che esce da queste elezioni perdendole?

“Fratelli D’Italia non è assolutamente sconfitto”;

E il Movimento 5 Stelle?

“Esiste ancora? Dal 16% credo che ora sia al 3%”;

Il dissenso sociale delle ultime settimane ha influito sul calo di affluenza?

“Rispetto quello che è accaduto alla Cgil, ma non penso che né quell’attacco né Forza Nuova abbiano influito. Credo piuttosto che la causa vada ricercata nella nascita del Governo Draghi. Bisogna però considerare che si tratta di elezioni amministrative e francamente non credo siano lo specchio delle elezioni politiche”.