GF Vip 6, Amedeo Goria attaccato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Amedeo Goria, dopo aver subito l’eliminazione dal GF Vip 6, ha iniziato il consueto giro di ospitate. Ecco cosa è successo con Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio Cinque, dove è stato ospite.

Amedeo Goria continua a far parlare di sè anche dopo il Grande Fratello. Hanno suscitato scalpore le sue parole riguardo Vera Miales: sembrerebbe infatti che il giornalista non l’abbia ancora incontrata. Incredibile, soprattutto se si pensa alle promesse d’amore che si sono scambiati mentre lui era ancora all’interno della casa.

LEGGI ANCHE >>> Amedeo Goria e Vera Miales, attimi di paura per la coppia: disavventura in vacanza

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, Amedeo racconta a tutti il suo dramma: che paura

Il 18 ottobre, il giornalista sportivo è stato ospite di Barbara D’Urso, dove ha fatto alcune dichiarazioni che hanno stupito tutti nello studio di Pomeriggio Cinque. Amedeo Goria ha definito “semi-fidanzata” Vera Miales: questo sarebbe anche coerente con la scelta di non interrompere la relazione ed entrare da single nella casa del GF Vip 6.

Amedeo Goria dopo il GF Vip 6: la resa dei conti

Dopo il GF Vip 6, Amedeo Goria è stato tempestato di domande nello studio di Pomeriggio Cinque. La giornalista Silvana Giacobini non gli ha risparmiato una stoccata pesante, ma lui ha risposto con la sua solita tranquillità asserendo che probabilmente Vera non ha inventato alcuna gravidanza, e che le vuole bene.

LEGGI ANCHE >>> Back To School, il cast ufficiale: ci sono ex concorrenti di Amici e GF Vip

Barbara D’Urso, durante la presenza in studio di Amedeo Goria, non ha nascosto la sua incredulità, gesticolando vistosamente. La presentatrice ha sottolineato che a Guenda la fidanzata di Goria non piace, ed ha mostrato il suo scetticismo per una donna che continua la relazione con un uomo che palesemente non la amerebbe.