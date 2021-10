Wanda Nara, la storia d’amore con Icardi è finita: chi è la nuova fiamma del bomber – FOTO

Storia d’amore al capolinea quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il bomber del PSG avrebbe una nuova fiamma: scopriamo chi è.

Notizia bomba dalla Francia, con la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi che sembrerebbe essere finita. Infatti ad annunciarlo sarebbe stata la stessa showgirl argentina. La moglie e agente del giocatore del Paris Saint Germain ha pubblicato una storia Instagram che parla chiaro, con l’attaccante che l’avrebbe tradita con una showgirl argentina.

Nel post pubblicato sul profilo social, la Nara ha affermato: “Hai rovinato un’altra famiglia per una tro*a“. Queste parole non hanno lasciato spazio ad interpretazioni da parte del pubblico. L’attaccante del PSG avrebbe tradito la moglie. Inoltre Wanda, presa dalla rabbia, ha anche deciso di eliminare tutte le foto sul suo profilo che la ritraevano insieme al marito. La stories di Instagram ha avuto vita breve ed è stata subito rimossa dalla moglie e agente del calciatore.

Wanda Nara tradita: chi è la nuova fiamma di Mauro Icardi

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi era prevedibile secondo molti. Infatti i due si sono fidanzati dopo che la stessa Nara ha tradito in passato l’ex marito Maxi Lopez. All’epoca l’ex capitano dell’Inter era un migliore amico dello stesso Maxi, ma nonostante ciò ha deciso di ‘rubargli’ la ragazza. La travolgente storia d’amore ebbe ripercussioni anche in campo, con i due che non si scambiarono nemmeno la stretta di mano di rito nel pre-partita.

Stando ai rumors che provengono dall’Argentina, la donna che avrebbe fatto perdere la testa a Icardi sarebbe Maria Eugenia Suárez, detta La China, di 29 anni. La donna è una attrice, cantante e modella molto conosciuta e apprezzata in patria. Wanda conosceva Eugenia già da prima dello scandalo. Inoltre sul suo ultimo post di Instagram, in cui balla con il figlio, si può notare anche il like della stessa Nara. Inoltre Wanda ad una reporter aregentina avrebbe confermato il tutto, confessando: “Mi sono separata“