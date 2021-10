Wanda Nara scappa da Parigi, Icardi scappa dagli allenamenti: che caos. La storia che sta appassionando tutti scrive un nuovo capitolo

Uno tsunami che sta travolgendo tutti, anche se Wanda Nara ha deciso di scappare prima di essere travolta. Sono bastate le sue parole su Instagram per ufficializzare la rottura definitiva con Mauro Icardi e se mi ci fosse bisogno di conferme, arrivano da un viaggio.

Questa mattina, Wanda ha caricato i cinque figli e tutti i bagagli su un aereo privato decollando da Parigi in direzione Linate per fare rientro a casa. Milano, quella che per lei è casa vera non come Parigi che in fondo ha segnato la loro separazione definitiva e probabilmente senza un ritorno.

Lei lo ha fatto sapere a tutti, postando una serrie di Stories prima sull’aereo e poi insieme ai cinque figli, anche per celebrare al meglio la festa della mamma che per gli argentini è oggi. La geolocalizzazione dell’immagine è a Milano, quindi non ci sono dubbi sulle sue intenzioni e sulla voglia di mettere qualche centinaio di chilometri tra sè e il marito.

“Buona giornata a me. Grazie per avermi reso la mamma più orgogliosa del mondo“, ha scritto, puntando ancora una volta sugli unici che non l’hanno mai tradita e non lo faranno mai. dDefinisce i figli la sua vita, di Mauro nessuna traccia anche perché hja cancellato tutte le loro immagini insieme e ora tutti aspettano gli sviluppi.

Wanda Nara scappa da Parigi, Icardi non si presenta agli allenamenti

Ma Mauro Icardi come l’ha presa? I primi effetti sono devastanti: questa mattina l’attaccante argentino non si è presentato all’allenamento del Psg. Ufficialmente per motivi personali e in effetti cosa potrebbe esserlo più di quello che sta succedendo nelle ultime ore?

Ora che Wanda è decollata per Milano e che la sua (presunta) nuova fiamma Eugenia ‘China’ Suarez è in Spagna per girare un film, le prossime ore diventeranno decisive. In ballo c’è la sua vita sentimentale ma anche la permanenza a Parigi che al momento è decisamente in dubbio, In altri temoi di avrebbe pensato Wanda che gli ha sempre fatto da agente. Oggi è il caos assoluto.