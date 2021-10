Uomini e Donne, il ritorno di Giorgio Manetti in Tv: i dettagli

Giorgio Manetti ha pianificato il suo ritorno in Tv dopo l’esperienza a Uomini e Donne, ed ha condiviso i dettagli con i suoi ammiratori presenti nei canali social. Ecco tutti i dettagli e quale sarà questa volta il suo ruolo.

Giorgio Manetti è stato senza dubbio il più grande amore televisivo di Gemma Galgani. Dopo di lui, la dama non è mai più riuscita ad intrecciare una relazione altrettanto intensa. Anche per questo, sono arrivate come dei macigni le sue parole di condanna riguardo i ritocchini estetici della protagonista del Trono Over.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, Giorgio Manetti comunica la clamorosa decisione: fan sbalorditi

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne, aveva ragione Giorgio Manetti: che delusione!

Giorgio Manetti aveva anche fatto i complimenti ad Isabella, lasciando intendere che le sarebbe piaciuto poterla corteggiare. Successivamente, ha però smentito la sua intenzione di tornare nel programma di Maria De Filippi, spiegando di aver già intrecciato una relazione sentimentale da qualche tempo.

Giorgio Manetti spiega il suo ritorno in Tv

Giorgio Manetti, però, non ha rinunciato del tutto alla Tv. Dopo aver incuriosito i propri fan dicendo che si sarebbero visti molto presto, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per annunciare la sua presenza in televisione. Più precisamente, l’ex corteggiatore è andato in onda su Canale Italia 121.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne, nuovo colpo di scena tra Gemma e Giorgio: tutti spiazzati!

Questo è il canale commerciale del network Canale Italia, e Giorgio Manetti è andato per sponsorizzare appunto dei prodotti riguardo il relax ed il benessere della persona. Non è chiaro se lui è andato in qualità di testimonial oppure di imprenditore della società. Si tratta comunque dell’ennesima conferma che l’ex cavaliere è molto attivo professionalmente.