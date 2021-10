Uomini e Donne, l’ex protagonista convola a nozze: che emozione!

Una grande mozione per l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, per il suo matrimonio

Lusso, eleganza e sorrisi abbondanti: il mix perfetto che rappresenta il matrimonio tra Enzo Capo e Lucrezia Massimo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è finalmente sposato dopo che, mesi fa, annunciò su Instagram la splendida notizia rispondendo alle domande di un fan.

“Innamorarsi è raro, ma non difficile”, ha asserito la novella sposa, “La vera impresa è conservare quel sogno d’amore anche dopo la sua trasformazione in realtà. Perchè se incontrarsi resta una magia, è non perdersi una favola. Mr. & Mrs. Capo”.

Uomini e Donne, com’è nata la storia tra Enzo e Lucrezia

Uno sguardo che dice tutto: Enzo e Lucrezia sono sempre stati molto innamorati. Tuttavia, il novello sposo arrivò al programma di Maria De Filippi conducendo una storia tormentata con Pamela Barretta. Fu proprio questo a spingere l’ex cavaliere a tornare con Lucrezia, ma non senza problemi.

Quando la Massimo vide fare un dietrofront al suo amato, le perplessità erano tante, di fatti Enzo non è stato subito accettato. Lucrezia temeva che Enzo non si fosse mai realmente lasciato con Pamela, pertanto l’ex cavaliere decise di fare un gesto folle. Fu proprio Maria De Filippi ad annunciare in puntata: “Pare abbia sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. È scappato di notte per andare dalla fidanzata”.