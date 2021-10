Stefania Sandrelli, la rivelazione drammatica: le lacrime in diretta

Stefania Sandrelli si lascia andare ad un racconto drammatico e doloroso che le costa lacrime in diretta TV

Con tanta eleganza, Stefania Sandrelli è sicuramente abituata a stare davanti alle telecamere e sotto i riflettori. Una carriera lunga più di 50 anni, ormai, con una lista infinita di presenze sul grande schermo e sui palchi dei maggiori teatri d’Italia.

Anche una donna così maestosa e professionista come la Sandrelli nasconde un forte dolore dentro sé che ha rivelato in diretta nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. A Verissimo, l’attrice toscana ha svelato, in lacrime: “Ho subito una violenza, talmente privata che io l’ho accantonata. Era il ragazzo di una mia amica, io tutto mi aspettavo meno che quello. […] Non l’ho mai denunciato”.

Stefania Sandrelli a Verissimo racconta le sue storie d’amore

Stefania Sandrelli è stata, sin da giovane, una donna ed attrice molto ambita. Nel corso della sua vita è stata molto corteggiata grazie al suo obiettivo fascino da star, ma solo in pochi sono riusciti ad avere la sua mano. Tra questi, Gino Paoli, padre di Amanda su cui ha espresso soltanto parole positive: “Mi conosce come poche persone. E’ una persona molto preziosa, rimane un grande affetto”.

Nel 1972, la Sandrelli ha poi sposato Nicky Pende con cui ha avuto un altro figlio, Vito. Sul suo amore ha svelato: “So solo di averli amati molto e di averli voluti entrambi”.