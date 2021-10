Royal Family, clamorosa decisione del principe Harry: stentano tutti a crederci e non sono escluse altre sorprese.

Nei piani del principe Harry non c’è un ritorno in Gran Bretagna a breve. Nel corso del 2021 ha fatto rientro a casa in due occasioni a distanza di pochi mesi. Prima la morte del duca di Edimburgo (il nonno), all’inizio di aprile, poi l’inaugurazione della statua per Lady Diana, commissionata da lui e dal fratello William per il 60° compleanno della madre. L’evento nei giardini di Kensington Palace è stato l’ultimo momento i cui i due si sono presentati fianco a fianco davanti alle telecamere. I rapporti sono definiti ai minimi termini e anche questo starebbe influendo su una decisione del secondogenito di Carlo. Secondo un commentatore di cose reali, infatti, Harry contatterà personalmente gli sponsor coinvolti nella costruzione della statua di Diana invece di partecipare alla celebrazione nel Regno Unito.

Gli esperti avevano precedentemente ipotizzato che i Sussex, inclusa Meghan, sarebbero potuti tornare nel Regno Unito per l’evento, tuttavia un portavoce della coppia ha confermato che non parteciperanno.

Royal Family, il principe Harry lascia tutti spiazzati: non parteciperà ad un evento per Lady D

Parlando al podcast Royally Us, l’esperta Christina Garibaldi ha dichiarato: “Una fonte ci ha confermato che non parteciperanno, ma Harry si rivolgerà specificamente ai donatori”.

“Capisco perché Meghan non vuole andare, visto che Lilibet ha solo 4 mesi e forse non è arrivato ancora il momento di viaggiare”.

“Parteciperà invece Elton John, da sempre molto vicino a Diana, sua grande amica”.

Sembrano passati anni dall’inaugurazione di luglio, quando i due fratelli dichiararono: “Oggi, in quello che sarebbe stato il 60° compleanno di nostra Madre, ricordiamo il suo amore, la sua forza e il suo carattere, qualità che l’hanno resa una forza positiva in tutto il mondo, cambiando in meglio innumerevoli vite.

“Ogni giorno, vorremmo che fosse ancora con noi, e la nostra speranza è che questa statua sia vista per sempre come un simbolo della sua vita e della sua eredità”. In quel momento sembravano aver ritrovato una grande unione tra loro, ma evidentemente era solo dettato dal contesto e dal sentire comune. Harry e William sono agli antipodi e una riappacificazione appare impossibile.