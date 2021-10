Pippo Baudo, che rivelazioni: “Li ho lanciati io”. Pubblico esterrefatto

Grandi rivelazioni di Pippo Baudo a Ballando con le stelle 2021. Prima di andare via ringrazia la Carlucci: “Questo non è un addio ma un arrivederci”

E’ stato un grande ritorno in Tv quello di Pippo Baudo che ieri sera, sabato 16 ottobre, è approdato a Ballando con le stelle 2021. Il conduttore televisivo ha preso parte nel programma di Milly Carlucci come ospite d’eccezione nelle vesti di ballerino per una notte.

Il famosissimo conduttore che ha fatto la storia della Tv italiana solo poche settimane fa ha ricevuto, direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A Ballando con le stelle 2021 Baudo ha mostrato fiero la sua spilla revocando alcuni aneddoti.

Pippo Baudo saluta Milly Carlucci: “Noi dobbiamo dirci non addio ma arrivederci”

Ospite d’eccezione al primo appuntamento di Ballando con le stelle 2021 Pippo Baudo, mostrando orgogliosamente la spilla consegnatagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha raccontato alcuni aneddoti del passato rivelando di essere stato lui a lanciare Al Bano e Alessandra Mussolini, rispettivamente concorrente e opinionista del programma condotto dalla Carlucci.

“Pippo Baudo è la storia della televisione, a lui tutti noi dobbiamo qualcosa”, ha commentato emozionata la Carlucci che in occasione del suo arrivo ha preparato un medley con le sue canzoni. Ed è proprio su queste che Giuseppe Raimondo, senza ballare, ha assistito ad una magnifica coreografia. D’altronde il presentatore lo aveva già reso noto che non avrebbe danzato.

Arrivando alle prove in auditorium Baudo ha salutato l’intero cast di Ballando con le stelle 2021 esclamando: “Benvenuti!”. In un confessionale ha dichiarato poi che la Tv è casa sua: “Con i riflettori e le telecamere mi sento a casa”. Il celebre conduttore rivolgendosi a Milly Carlucci ha rivelato il suo piacere ad essere tornato su Rai Uno: “Sarò contento di tornarci se mi chiami. Noi dobbiamo dirci non addio ma arrivederci“.