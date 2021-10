Nino D’Angelo lo ammette in diretta TV: fan preoccupati per il cantante

Una confessione difficile da digerire per i tantissimi fan del cantante napoletano, Nino D’Angelo, che fa preoccupare tutti

Nino D’Angelo è in giro per le TV con la promozione del suo nuovo album Il poeta che non sa parlare. Di questo e molto altro ha parlato oggi, in diretta su Domenica In con Mara Venier.

Nonostante il suo brio e animo partenopeo, sempre allegro e scherzoso, il cantautore napoletano ha ammesso di non aver trascorso un bel periodo della sua vita. La confessione ha fatto preoccupare le migliaia di fan che D’Angelo conta: “Sono due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare”.

Nino D’Angelo ammette: “Ho conosciuto la depressione”

Nino D’Angelo si è raccontato a Mara Venier senza freni, confessando tutto il male che ha provato: “Sì, ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni. Non avevo più voglia di fare niente. La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano“.

Con grande coraggio il cantautore partenopeo è riuscito a parlare del suo periodo difficile, non senza lacrime, ma ha raccontato anche di come ne è uscito. L’amore della famiglia è stato fondamentale per lui: la donna con la quale sta da oltre 40 anni è stata la sua benedizione. Annamaria, insieme ai figli Vincenzo e Antonio sono stati coloro che hanno aiutato Nino D’Angelo ad uscire da un vortice che sembrava essere senza ritorno.