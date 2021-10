Maria De Filippi-Sabrina Ferilli, la vendetta è servita: gavettone in diretta – VIDEO

Maria De Filippi si è vendicata dell’ultimo scherzo di Sabrina Ferilli. La conduttrice si rende protagonista di un gavettone in diretta: il siparietto.

Durante l’ultima puntata di ‘Tu si que Vales‘, trasmessa nella serata di ieri, Maria de Filippi ha subito un gavettone dall’amica e collega Sabrina Ferilli. Nonostante il gesto plateale, la conduttrice e giudice del programma si è immolata allo scherzo dell’amica senza una minima protesta. Infatti la showgirl romana ha invitato Maria vicino a lei chiedendole: “Ti posso dire una cosa?“.

A causa della domanda inusuale della collega, Maria è stata subito sospettosa ed ha risposto: “Cosa devi dirmi? Hai il microfono“. Una volta che la De Filippi si è avvicinata, Sabrina ha ribadito: “Vieni qui, vieni qui, per favore vieni qui. Sei sempre venuta per fatti tuoi e non vieni ora che ti chiamo“. Dopo il breve battibecco la conduttrice ha raggiunto la collega, che le ha teso una vera e propria trappola.

Maria De Filippi e la vendetta di Sabrina Ferilli: pubblico a bocca aperta

Una volta che Maria De Filippi si è avvicinata, Sabrina Ferilli le ha nuovamente rivolto la parola affermando: “Tu sai che qui io cerco sempre persone che mi possano aiutare a fare degli scherzetti, delle cosette. Secondo te ci riesco? No? E quindi lo faccio da sola“. A quel punto è partito il gavettone dell’attrice romana. La risposta di Maria è stata stupefacente, con la conduttrice che è rimasta di sasso. Sabrina ha poi aggiunto: “Vendetta, gradevole vendetta. Come sei bella. The queen is wet, la regina è bagnata. Sembri Kim Basinger in nove settimane e mezzo“.

Maria ha cercato subito di vendicarsi schizzando la Ferilli con i suoi capelli bagnati. Con uno scatto felino, poi, la De Filippi ha strappato la bottiglia da mano a Sabrina, versandole dell’acqua in testa. Sabrina Ferilli, sorpresa, ha concluso il siparietto esclamando: “Ero convinta che fosse finita l’acqua. Sto bene? Di certo meglio di te. Roba da pazzi. Devo fare pure tutto da sola perché nessuno mi viene dietro. Ora Roberto ti mette l’aria condizionata a palla e domani“.