Maria De Filippi contro Milly Carlucci, clamorosa notizia: non era mai successo

Numeri mai visti prima nella storia della televisione italiana. Maria De Filippi e Milly Carlucci tornano a scontrarsi con Tu sì que vales e Ballando con le stelle

Probabilmente non è mai successo prima nella storia della televisione italiana che due programmi facessero quasi un ex aequo. E’ il caso di dirlo per ‘Tu sì que vales’ e ‘Ballando con le stelle 2021’. Nello scontro diretto Maria De Filippi e Milly Carlucci rispettivamente su Canale Cinque e Rai Uno hanno registrato nella serata di ieri, sabato 16 ottobre, gli stessi numeri in termini di share.

Ma scendiamo nel dettaglio. Tu sì que vales in onda su Canale Cinque ha tenuto incollati davanti al video 4.225.000 spettatori con uno share del 23.93%, mentre il primo appuntamento con la sedicesima edizione di Ballando con le stelle ha interessato su Rai Uno 3.991.000 spettatori con uno share del 23.92%. La prima sfida dell’anno tra la De Filippi e la Carlucci si è dunque conclusa con parità di interesse.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Raffaella Carrà, il ricordo che emoziona i fan: “Mi chiamava figlioccio”

Numeri mai visti prima: ex aequo tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Le preferenze del pubblico

Ex aequo tra Maria De Filippi e Milly Carlucci che nella serata di ieri, sabato 16 ottobre, hanno rispettivamente registrato il 23.93% e il 23.92% di share al timone di Tu sì que vales su Canale Cinque e Ballando con le stelle 2021 su Rai Uno. Ma veniamo adesso ai dati registrati dalle altre reti televisive.

Rai 2 ha proposto il film The Rookie registrando il 4.51% di share con il primo episodio e il 4.25% di share con il secondo episodio con una media di 950.000 telespettatori. Su Italia Uno Dora e la città perduta ha tenuto incollati davanti al video 734.000 spettatori con uno share del 3.62%.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Francesca Neri mostra le cicatrici sulle labbra: il racconto è drammatico

Su Rete 4 Agente 007 – Si vive solo due volte è stato visto da 613.000 spettatori pari ad uno share del 3.28%. Su Rai3 gli Italiani ha intrattenuto 525.000 spettatori con uno share del 2.66%. La7 ha proposto al proprio pubblico Versailles registrando l’attenzione di 370.000 spettatori e uno share dell’1.72%.