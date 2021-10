Juventus-Roma 1-0: voti, highlights e tabellino. Mourinho beffato

Una beffa per Mourinho al suo ritorno a Torino: Juventus-Roma si chiude sull’1-0 con tanti rimorsi per i giallorossi

Il ritorno di Mourinho a Torino, contro la tanto odiata Juventus, non poteva andare peggio. Nonostante la sconfitta con un solo gol subito, il tecnico portoghese paga lo scotto di un rigore assegnato in una circostanza un po’ dubbiosa ed è stato anche sbagliato dal suo rigorista Jordan Veretout allo scadere del primo tempo. Quanto accaduto ha inevitabilmente segnato la squadra giallorossa.

LEGGI ANCHE > > > Serie A, salta un’altra panchina: il sostituto è già pronto



Dall’altro lato Max Allegri ha accantonato le questioni private per poter concentrare tutte le energie all’Allianz Stadium e continuare il filone di partite vinte in Serie A con Spezia, Sampdoria e Torino. Una mossa da giocolieri tra De Sciglio e Kean è bastata per poter portare a casa 3 punti e la motivazione necessaria ad affrontare lo Zenit in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Milan, addio a due top player: li vuole il Real Madrid



Juventus-Roma: voti, highlights e tabellino

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 7, De Sciglio 7 (87′ Alex Sandro sv); Cuadrado 6.5, Bentancur 6, Locatelli 6.5, Bernardeschi 6.5 (76′ Arthur sv); Chiesa 5,5 (71′ Morata 6), Kean 7 (71′ Kulusevski 6)

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 5.5, Mancini 5.5, Ibanez 5, Vina 6; Cristante 6, Veretout 4.5 (81′ Shomurodov sv); Zaniolo 6 (26′ El Sharaawy 6), Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Abraham 6.

NON PERDERTI > > > Allegri torna sulla rottura con Ambra Angiolini: parole al veleno

MARCATORI: 16′ Kean.

AMMONITI: 41′ Szczęsny (J), 45’+3′ Abraham (R), 49′ De Sciglio (J), 70′ El Sharaawy (R), 85′ Shomurodov (R), 87′ Danilo (J), 89′ Mancini (R), 90’+3′ Karsdorp.

NOTE: 44′ rigore sbagliato da Veretout (R).