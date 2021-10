Juventus-Roma, altra tegola per Allegri: una stella non convocata

A poche ore da Juventus-Roma, un’altra tegola colpisce Max Allegri. Una stella dei bianconeri non è stata convocata

Questa sera andrà in scena Juventus-Roma, posticipo di Serie A attesissimo per l’importanza che può avere sulla classifica. I bianconeri sono alla ricerca disperata di punti per tornare nelle zone nobili della classifica e – in caso di vittoria – andrebbero a -3 dall’Inter. Gli uomini di Mourinho vogliono invece confermare l’ottimo periodo con un’altra grande prestazione.

L’ago della bilancia potrebbe però essere rappresentato dagli infortuni. Tammy Abraham è ancora in dubbio, e difficilmente potrà giocare i 90 minuti. Stesso discorso per Paulo Dybala, nemmeno convocato. C’è però un’altra tegola per Allegri, che dovrà fare a meno anche di un’altra sua stella per il match di questa sera.

Juventus-Roma, torna Morata ma si fa male De Ligt

È uscita poco fa la lista dei convocati di Allegri per la partita di questa sera tra Juventus e Roma. Non figura tra gli attaccanti il nome di Paulo Dybala, mentre a sorpresa torna Alvaro Morata. In attacco dovrebbe comunque giocare Moise Kean insieme a Federico Chiesa, con lo spagnolo pronto a subentrare. C’è però un’altra notizia che ha stupito i tifosi: De Ligt non sarà della partita.

Leggero affaticamento all’adduttore per il centrale olandese, che sarebbe dovuto partire titolare e invece rimarrà a casa per precauzione. Al suo posto, con ogni probabilità ci sarà Chiellini accanto a Bonucci. Non sarà della partita nemmeno Rabiot, risultato positivo al Covid e in isolamento presso la sua abitazione.