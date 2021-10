Juventus-Roma, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Manca poco al posticipo di Serie A delle 20:45 tra Juventus e Roma: andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il big match dell’Allianz Stadium tra i padroni di casa della Juventus e la Roma. Grande sfida tra Massimiliano Allegri e Josè Mourinho pronte a recuperare terreno dalle prime posizioni in classifica. Infatti attualmente i bianconeri sono settimi in classifica con 11 punti, mentre i giallorossi occupano la quarta posizione in classifica con 15 punti dopo la settima giornata di campionato. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre in campo.

Partiamo dalla Juventus, con gli uomini di Massimiliano Allegri che sono in grande ripresa dopo la crisi di risultati di inizio campionato. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive in Serie A e dopo aver conquistato la vittoria nel derby di Torino, proveranno ad estendere il filotto di risultati utili consecutivi. Nel match di stasera, mister Allegri dovrà fare a meno solamente di Adrien Rabiot.

Mentre invece la Roma di Josè Mourinho sta alternando vittorie e sconfitte. Infatti nelle ultime cinque giornate di campionato i giallorossi hanno conquistato tre vittorie e due sconfitte. In caso di successo esterno all’Allianz Stadium, la squadra della Capitale riuscirebbe a conquistare il terzo posto in classifica scavalcando l’Inter. Andiamo a vedere dove seguire Juventus-Roma in diretta e streaming gratis.

Juventus-Roma, streaming gratis: DAZN o Sky?

Tutto pronto per il match dell‘Allianz Stadium tra Juventus e Roma, che andrà in scena alle ore 20:45 La partita di cartello della terza giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere le partite nei prossimi tre anni. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX.

Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il commento della garà sarà affidato a Stefano Borghi, mentre la seconda voce sarà Francesco Guidolin. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on-demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni schierate dai due allenatori.

Juventus-Roma, probabili formazioni: così in campo

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. ALLENATORE: Massimiliano Allegri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. ALLENATORE: Josè Mourinho.