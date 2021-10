Nella casa più spiata d’Italia sono volate accuse di infedeltà. Scoppia la polemica.

Sposato o meno, il gossip non risparmia nessuno. L’ultimo vippone finito al centro della cronaca rosa è Alex Belli. L’attore in questo primo mese di esperienza nella casa più spiata d’Italia è sempre rimasto accanto a Soleil Sorge e i due hanno instaurato una bella amicizia. In molti però pensano che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra i due.

Molti hanno addirittura avanzato l’idea che se l’attore non fosse impegnato sicuramente si dichiarerebbe all’influencer. E ad essere convinta di questa cosa c’è anche una famosa ex del gieffino, Mila Suarez. La modella è sicura che il suo ex fidanzato sia interessato a Soleil.

GF Vip 6, accuse di infedeltà nella casa: scoppia la polemica

Mila Suarez, in un’intervista concessa al settimanale di DiPiù ha dichiarato che presto Alex Belli potrebbe cedere al fascino di Soleil. L’attore si è sempre dichiarato amico della influencer e innamoratissimo della moglie ma, secondo la Suarez, Belli dimostrerà presto di essere un traditore seriale.

“Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io lei la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto dalla Sorge come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco.

Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia. Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.