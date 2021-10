Francobolli rari, 30.000 euro per un pezzo unico: come riconoscerlo

Parlando di collezionismo, è impossibile non menzionare i francobolli rari. Ce ne sono alcuni che valgono cifre folli

Al giorno d’oggi, ci sono migliaia di utenti in tutto il mondo che quotidianamente pubblicano nuovi annunci legati a oggetti da collezione. Si parla principalmente di francobolli rari e di monete, ma anche sneakers, vinili, dischi e chi più ne ha più ne metta. La filatelia è tra i settori più remunerativi in questo senso, per storia e numero di esemplari.

A far salire il valore alle stelle ci pensano poi alcuni dettagli in particolare. Basti pensare agli errori di stampa o conio, ma anche alla scarsa tiratura o a legami con particolari eventi storici. Oggi vi parliamo nello specifico di un pezzo capace di valere fino a 30.000 euro. Se ne avete uno, potreste guadagnarci una fortuna.

Francobolli rari, 30.000 euro per il Gronchi Rosa

È sicuramente uno dei francobolli rari italiani più amati e ricercati di tutti. Stiamo parlando del Gronchi Rosa, disegnato nel 1961 in occasione del viaggio del presidente Gronchi in Sudamerica. Per quale motivo vale così tanto? Perché vennero disegnati i confini errati del Perù. Nonostante questo, in commercio finirono ben 70mila esemplari diversi, anche se il Ministero provò in tutti i modi a coprire le tracce di questo errore.

Il suo valore di base in buone condizioni è di 900 euro, che sale fino a 1.100. Ma se ne avete uno timbrato e che ha viaggiato sull’aereo del Presidente, sappiate che i collezionisti sono disposti a spendere fino a 30.000 euro per portarsene uno a casa. Controllate subito!