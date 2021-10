Can Yaman, nuovo amore per l’attore turco? Inaspettata rivelazione

Can Yaman di nuovo innamorato? I fan vogliono la verità sui flirt dell’attore turco. E’ Cecchi Paone a fare chiarezza: che rivelazioni

Tra Can Yaman e Diletta Leotta è definitivamente finita. Addirittura c’è chi si chiede se sia mai cominciata. Ma bando alle ciance questo per l’attore turco sembrerebbe essere un periodo magico. Can dopo la rottura con la conduttrice di Dazn è tornato sui social network dove si mostra felice e spensierato.

Ma non è tutto. L’attore si ritrova al centro del gossip per una presunta relazione con Francesca Chillemi, attualmente impegnata con lui sul set di “Viola come il mare”. A tal proposito una lettrice di NuvoTv ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone cosa ci sia realmente tra i due: sono semplicemente colleghi/amici o c’è dell’altro? Il giornalista ha prontamente risposto: “E’ credibile che Can Yaman macini un flirt dopo l’altro, da quando ha avuto successo in Italia? Molto poco”.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri dopo l’addio al programma: nuove rivelazioni

Can Yaman e Francesca Chillemi stanno insieme? Cecchi Paone: “Solito modo per tenere in copertina il bellone”

Come dicevamo inizialmente c’è chi ha messo in dubbio la relazione d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Quando i due stavano insieme sul web si parlava di una relazione finta (e a tratti recitata male) solo per fare gossip. Insomma, l’attore turco è stato al centro di innumerevoli polemiche da quando si è trasferito in Italia e dopo la Leotta le voci sul suo conto non si sono placate.

Can nell’ultimo periodo si è fatto notare in confidenza con la modella israeliana Moran Atias e successivamente con Francesca Chillemi. Secondo i fan sarebbe adesso quest’ultima ad aver conquistato il cuore dell’attore. Ma di tutt’altro avviso è il giornalista Cecchi Paone convinto che si tratti delle solite mosse “per tenere in copertina il bellone di turno”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, colpo di scena Aldo Montano: applausi scroscianti

Infine il conduttore televisivo ha rassicurato tutti affermando che la realtà dei fatti è tutt’altra. Nessuna storia d’amore per i due attori: “Francesca Chillemi ha una relazione stabile con il compagno, mentre lui è felicemente single”. Dunque al di là di quanto possa sembrare, Can Yaman e Francesca Chillemi sono solo colleghi che si divertono sul set.