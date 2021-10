Anticipazioni Uomini e Donne: presto due grandi addii al programma

Ci saranno molto presto due grandi addii a Uomini e Donne, oltre a molti altri colpi di scena: scopri tutte le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi per il Trono Classico e Trono Over.

Le anticipazioni di Uomini e Donne confermano che Tina Cipollari continuerà ad infiammare lo studio Mediaset con le sue polemiche. Una protagonista del Trono Over insinuerà che anche lei sia ricorsa a diversi ritocchi estetici, come già suggerito da Giacomo Urtis. Questa ipotesi manderà su tutte le furie la spumeggiante opinionista.

Dopo la cacciata di Joele Milan dal Trono Classico per essersi messo d’accordo con una sua corteggiatrice, se ne andrà anche un altro tronista. Questa volta, però, sarà Matteo che informerà Maria De Filippi della sua volontà di voler effettuare subito la sua scelta. Lascerà quindi lo studio con Noemi, con cui si è legato molto durante le esterne.

Uomini e Donne: i nomi dei due adii al programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano di due grandi addii per quanto riguarda il Trono Over. Antonio, già diversi giorni prima, aveva raccontato dell’affinità elettiva che aveva raggiunto con Angela. I due abbandoneranno quindi insieme il programma, fra la commozione generale di tutti i presenti.

La persona che rimarrà più colpita da questa scelta è Gemma Galgani, che non potrà trattenere le lacrime. Per quanto riguarda proprio Gemma, Isabella e Ida non sono noti sviluppi importanti nei loro troni, anche se la dama siciliana sta cercando di ricucire con Marcello dopo aver dichiarato di sentirsi offesa dal suo comportamento.

Ecco un breve video in cui Antonio parla di Angela: