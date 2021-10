Anticipazioni Tempesta d’Amore, il piano è spietato: tenta di ucciderla!

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci rivelano numerosi colpi di scena nelle nuove puntate della seguitissima soap: le sorti di Cornelia

Stando alle ultime anticipazioni non mancheranno colpi di scena nelle nuove puntate della seguitissima soap opera Tempesta d’Amore. Al centro dell’attenzione troveremo Maja e Florian. Per i due sarà tempo di verità, difatti, la ragazza vorrà fare chiarezza raccontando a Florian tutta la verità su Lars.

Incredulo Vogt vorrà immediatamente capire se la sua ex è stata sincera. A questo punto controllerà tutti i documenti che gli ha fornito Cornelius per poi irrompere a casa di Erik dove scoprirà che Maja gli ha raccontato tutta la verità. Intanto Max chiederà a Vanessa di aiutarlo a conquistare Shirin. Per la ragazza questo sarà un duro colpo.

Nonostante stia cercando in ogni modo di fare breccia nel cuore del personal trainer, questo sembrerebbe essere interessato solo alla Ceylan. Ma non è tutto, la situazione tra Max e Vanessa forse è destinata a cambiare. Gli episodi tedeschi svelano che in realtà i due sono una coppia già da diverso tempo.

Tempesta d’Amore, Ariane sempre più spietata pur di conquistare Robert: l’omicidio

Nelle nuove untata di Tempesta d’Amore vedremo al centro dell’attenzione anche Rosalie. La ragazza sarà minacciata da Ariane che cercherà di danneggiare anche Cornelia. In che modo? Ebbene, la Kalenberg prenderà una cotta per Robert e farà di tutto per strapparlo via a Cornelia: sarà spietata.

Difatti Ariane pur di riuscire nel suo intento cercherà addirittura di uccidere la sua rivale con l’intento di farlo risultare come un suicidio. La donna però si salverà ma verrà rinchiusa in un manicomio. Dopo che Robert l’ha lasciata tutti la crederanno impazzita. Tra Ariane e Saalfeld nascerà un rapporto molto particolare.