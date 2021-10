Amadeus, una nuova idea in tv: l’annuncio che incuriosisce il pubblico

Amadeus tornerà il prossimo anno al timone dell’evento musicale Arena 60-70-80. L’idea proposta da un celebre giornalista

I due spettacoli dedicati alla musica dei decenni più felici con al timone Amadeus, ‘Arena 60-70-80’, è stato un grandissimo successo. L’evento infatti, come comunicato dal direttore Rai Stefano Coletta, è stato già riconfermato anche per il prossimo anno. Intanto il celebre giornalista Maurizio Costanzo attraverso la sua rubrica sul Magazine Nuovo ha voluto lanciare un consiglio al conduttore televisivo.

Rispondendo ad un lettore il marito di Maria De Filippi ha rivelato che nella prossima edizione di Arena spera venga dedicato uno spazio anche alla musica degli anni ’90 e 2000. “Un’idea per Amadeus: perché non fare uno show dedicato alle decadi successive?“, ha scritto il giornalista.

Maurizio Costanzo, il consiglio per Amadeus: uno spazio dedicato alla musica degli anni ’90 e 2000

Per garantire numeri più alti in termini di ascolti all’evento musicale condotto da Amadeus all’Arena di Verona, il celebre giornalista Maurizio Costanzo si è lasciato scappare alcuni consigli sull’ultimo numero del Magazine Nuovo dove cura una rubrica dedicata alla Tv.

Qui il marito di Maria De Filippi, pronto a ripartire con una nuova stagione de ‘L’Intervista’, ha dichiarato che uno spazio dedicato alla musica degli anni ’90 e 2000 consentirebbe ad Amadeus di catturare anche l’attenzione di un pubblico più giovane. Staremo a vedere se il conduttore televisivo prenderà in considerazione l’idea di Maurizio Costanzo nella prossima edizione di Arena 60-70-80 in onda tra settembre-ottobre 2022.