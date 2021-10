Uomini e Donne, Tina si scaglia di nuovo contro Gemma: il motivo dello scontro

Nuovo siparietto a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Scopriamo perchè l’opinionista si è scagliata contro la corteggiatrice.

Dopo anni di tentativi, Gemma Galgani sembrerebbe aver trovato finalmente l’amore a Uomini e Donne. La dama del dating show, protagonista del Trono Over, infatti si è scambiata dei baci appassionati con Costabile. Ovviamente però dopo il rapporto tra i due non poteva mancare la solita frecciatina di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha affermato: “Costabile, mi sembra che lei baci tutti con molta facilità…“.

Tina infatti non ha saputo resistere ed ha subito lanciato una pesante frecciatina nei confronti della rivale. Stavolta però Gemma ha deciso di ignorare la frecciatina dell’opinionista. Infatti la Galgani è intenzionata ad approfondire la conoscenza del nuovo spasimante. Inoltre al ritorno in studio, la dama torinese ha deciso di raccontare a Maria De Filippi quanto accaduto con Costabile.

Uomini e Donne, nuova love story per Gemma Galgani: baci appassionati con Costabile

Gemma Galgani è tornata ad essere la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Infatti la dama torinese, stavolta, sembrerebbe intenzionata a proseguire la nuova storia d’amore con Costabile. Un’amore nato come risposta alle critiche di Tina Cipollari. L’opinionista nelle settimane scorse aveva puntato il dito contro la Galgani, affermando che continuava a tornare all’interno del programma solamente per la popolarità.

Adesso però Gemma sembra fare sul serio con Costabile. Inoltre la dama torinese ha raccontato dell’esterna con il cavaliere rivelando: “L’iniziativa l’ha presa lui, poi ci siamo ritrovati con le labbra vicino e ci siamo dati un bacio interminabile“. I due si sono scambiati lunghi baci della durata di oltre 16 minuti, come rivelato dalla stessa Galgani. Vedremo quindi se Gemma farà sul serio o se la storia con Costabile sarà un altro fuoco di paglia.