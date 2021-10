Royal Family, il nuovo primato di Harry e Meghan: saranno tutti invidiosi! Si tratta di una bella novità a livello economico

Pur non volendo finiscono sempre in prima pagina. La forza attrattiva di Harry e Meghan nei confronti della stampa britannica è senza precedenti. Le loro vicende oltre Oceano sembrano procedere nel migliore dei modi e anzi ogni giorno tirano fuori novità interessanti. Quando quasi due anni fa decisero di spostarsi in California, in molti erano preoccupati per la loro capacità di sostenersi economicamente da soli. Un’indipendenza finanziaria su cui avrebbero scommesso in pochi. Invece nel giro di qualche mese, non solo hanno trovato il modo per ‘tirare avanti’, ma sono riusciti a incrementare a dismisura la propria ricchezza. I contratti con Spotify e Netflix sono stati solo l’antipasto, seguiti dall’importante accordo con la Penguin Random House per la stesura di quattro libri esclusivi. Ma a crescere parallelamente è stato il loro marchio, non più reale ma sempre di grandissimo appeal. Prima del loro matrimonio, risalente al 2018, la ragione economica legata al nome di Harry valeva circa 30,5 milioni di sterline (35 milioni di euro), mentre Meghan era sui 3,5 milioni (4 milioni di euro).

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, la clamorosa decisione di Harry e Meghan: lo faranno davvero

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, che affronto alla Regina Elisabetta: decisione pesantissima!

Royal Family, il nuovo primato di Harry e Meghan: potrebbero diventare il marchio personale più ricco al mondo

Questi valori si sono moltiplicati nell’ultimo periodo, durante la loro permanenza a Los Angeles.

Secondo Andrew Bloch, un esperto di branding, fondatore di Frank PR e portavoce di Lord Alan Sugar, la coppia è sul punto di possedere “il marchio personale più ricco del mondo”.

“Da quando si sono trasferiti in California e si sono dimessi da reali attivi, Harry e Meghan si sono assicurati una serie di affari redditizi e sponsorizzazioni personali che hanno visto la loro ricchezza personale aumentare“, ha detto l’esperto al The Sun.

“Stimerei che il loro patrimonio netto combinato sia ora di circa 250 milioni di sterline. Stanno davvero sfruttando al massimo il loro nuovo status e il loro potenziale per diventare il top a livello globale è davvero dietro l’angolo. Potrebbero addirittura raggiungere un valore di circa 1 miliardo nel prossimo futuro“. Insomma stiamo parlando di numeri consoni alle super star dello show-business americano, roba davvero da capogiro. Alla faccia di chi si preoccupava per loro. A Buckingham Palace qualcuno sarà sicuramente invidioso.