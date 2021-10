La Rai prepara un ritorno in grande stile: era completamente inaspettato

La Rai sta preparando un ritorno in grande stile per il prossimo anno. Si tratta di una notizia completamente inaspettata: lo stesso conduttore aveva detto che una nuova stagione non era in programma.

L’ultima stagione di Una pezza di Lundini si era conclusa con un doppio appuntamento e l’esilarante ospitata di Maccio Capatonda. Il comico, intervistato da Valerio Lundini, aveva disegnato diverse forme attraverso il grafico della sua pressione arteriosa, alterata ad arte per ottenere l’effetto artistico.

La comicità surreale era proprio l’elemento distintivo di Valerio Lundini e del suo programma in onda in seconda serata su Rai 2. Il fatto che in questa stagione non si fosse riproposta l’esperienza, aveva fatto pensare a molti che la trasmissione si fosse definitivamente chiusa. Il 16 ottobre, però, è arrivata una notizia del tutto inaspettata.

Lundini e Fanelli preparano il ritorno in Rai per il 2022

Ad agosto Valerio Lundini spiegava che una nuova edizione di Una pezza di Lundini non era all’orizzonte. La società di produzione Stand By Me ha ufficializzato il ritorno del programma, previsto per il prossimo anno. Sono stati spiegati inoltre i motivi di questa interruzione temporanea della trasmissione.

Valerio Lundini aveva progettato una tournée teatrale, e quindi non sarebbe potuto tornare subito in televisione. La scelta è stata presa in accordo con il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, e l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. È confermato anche il ritorno di Emanuela Fanelli, che sta già preparando nuovi personaggi.

