Raffaella Carrà, il ricordo che emoziona i fan: “Mi chiamava figlioccio”

Lanciato da Raffaella Carrà, Alessandro Greco ritorna sul piccolo schermo al timone di Dolce quiz: emozionanti rivelazioni

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Alessandro Greco ha parlato del suo nuovo debutto in Tv ricordando colei che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo: Raffaella Carrà. Tra il conduttore televisivo e la grande icona italiana, seppure inizialmente ci fosse un rapporto di soggezione, nel tempo è nato un legame di confidenza e amicizia.

“Raffaella e Sergio Japino sono per me dei genitori televisivi e lei mi chiamava figlioccio”, ha dichiarato al Corriere Alessandro Greco che oggi, sabato 16 ottobre, è pronto a tornare in Tv. Il conduttore televisivo sarà tutti i sabato dalle ore 12.00 su Rai Due al timone di ‘Dolce quiz’. Come suggerisce il titolo si tratta di un programma che ha a che fare con i dolci.

Lanciato da Raffaella Carrà, Greco ritorna in Tv al timone di Dolce quiz: alcune rivelazioni

Alessandro Greco ritorna in Tv con un nuovo programma in onda ogni sabato su Rai due alle ore 12.00: Dolce quiz. In studio ogni settimana saranno presenti due coppie, ciascuna formata da un concorrente famoso che ha la passione per i dolci e un amico. Questi dovranno preparare una leccornia a proprio piacimento con gli ingredienti che riceveranno da casa. Successivamente i dolci o le torte infornate saranno assaggiate solo se si risponderà in modo giusto al quiz.

Greco al Corriere ha svelato di trovarsi a suo agio in questo nuovo programma in quanto anche a casa si parli sempre di dolci. Difatti, il conduttore televisivo ha rivelato: “Sono nipote del pasticcere più famoso di Taranto, Alfredo Greco. E anche mio padre Franco ha seguito le orme del nonno, quindi io sono cresciuto in bar pasticceria“.