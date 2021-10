Monete rare, con queste da 2 euro potete guadagnare una fortuna

Le monete rare sono tantissime e spesso permettono di guadagnare un sacco di soldi. Un esempio sono queste da 2 euro

Torniamo a parlare del mondo del collezionismo, uno dei più ricchi e fiorenti degli ultimi anni. Che siano monete rare, francobolli, sneakers, vinili, dischi o altro, ci sono appassionati da ogni angolo del mondo disposti a spendere cifre folli pur di portarsi a casa pezzi unici e da collezione.

Solitamente, alcune caratteristiche tendono a far schizzare il valore di certi esemplari alle stelle. Per esempio gli errori di stampa o conio, ma anche la scarsa tiratura o il legame con particolari eventi storici. Oggi affrontiamo il tema monete, con queste da 2 euro che potrebbero farvi guadagnare un bel gruzzoletto.

Monete rare, queste da 2 euro valgono tantissimo

Le monete rare sono probabilmente la categoria più remunerativa all’interno del mercato del collezionismo. E non si parla solo di vecchie lire o di altri esemplari di altre epoche, ma anche dei comunissimi pezzi da 2 euro. Per fare un esempio, nel 2009 la Spagna ha coniato ben 100mila monete con un errore abbastanza evidente nel disegno delle stelle europee.

Musica per le orecchie dei collezionisti, disposti a spendere fino a 20 euro per portarsi a casa un pezzo unico. Chiaramente non si tratta di cifre astronomiche, considerando il numero abbastanza alto di monete disponibili. Se anche voi ne avete una, però, sappiate che potreste guadagnarci qualcosa. E se si scatena un’asta, il valore potrebbe salire fino a cifre impronosticabili. Provare per credere!