Milan-Verona 3-2: voti, highlights e tabellino, Pioli si salva

Milan-Verona 3-2: voti, highlights e tabellino. Dopo il doppio svantaggio del primo tempo, i rossoneri rimontano alla distanza

Milan-Verona 3-2: dall’inferno al paradiso nel giro di un tempo. O viceversa, se guardiamo la partita con gli occhi dei tifosi del Verona che hanno sognato a lungo prima della beffa.

Per 45′ c’è stata solo una squadra in campo e con pieno merito. Il vantaggio firmato da Caprari dopo pochi minuti, la velocità delle scorribande di Lazovic e Barak, tutte linee di passaggio bloccate in casa Milan. E quando Barak ha trasformati il rigore del doppio vantaggio, in casa rossonera sono spuntati i fantasmi.

Ma Pioli è stato bravo a non smontare il su piano di gioco, riadattandolo nella ripresa con i cambi che hanno stravolto tutto. Giroud ha riacceso la fiammella della speranza e il rigore di Kessie ha certificato che la partita stava cambiando. Poi il maldestro tocco di Guenter nella sua porta ha messo il sigillo su tre punti che per come si era messa valgono il doppio.

Milan-Verona 3-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 7′ Caprari (V), 24′ rig. Barak (V), 59′ Giroud (M), 75′ rig. Kessié (M), 78′ aut. Guenter (M)

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Calabria 6.5, Tomori 6.5, Romagnoli 5.5, Ballo Touré 6.5; Kessié 6, Bennacer 6 (77′ Ibrahimovic sv); Saelemaekers 5.5 (46′ Castillejo 6.5), Maldini 5 (46′ Krunic 6), Rebic 5.5 (36′ Leao 6.5); Giroud 6 (81′ Tonali). All. Pioli 7

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Casale 6, Gunter 4.5, Ceccherini 5.5 (46′ Sutalo 6); Faraoni 6.5, Veloso 6 (60′ Tameze 6), Ilic 5.5, Lazovic 7; Barak 6.5, Caprari 6 (60′ Simeone 5); Kalinic 6 (63′ Lasagna 5.5). All. Tudor 6.5

NOTE: ammoniti Ceccherini (V), Kalinic (V), Casale (V), Veloso (V), Ballo Touré (M)

CLICCA QUI PER GUARDARE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-VERONA