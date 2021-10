Manuela Arcuri allo scoperto: “Mi piacerebbe farlo di nuovo”. Nei programmi dell’attrice romana c’è una nuova svolta positiva

Tre è il numero perfetto? Forse, ma non ditelo a Manuela Arcuri. Perché da quando nella sua vita è arrivato Mattia a consolidare ancora di più il rapporto con il compagno l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, sembrava che tutti i pianeti si fossero allineati. Ma in realtà all’attrice romana manca ancora qualcosa e non lo nasconde.

Ospite a ‘Verissimo’, Manuela ha confessato il suo desiderio più grande: “Vorrei un altro figlio, mi piacerebbe farlo di nuovo. Io e mi marito ci stiamo provando da tempo. Avevo pensato di non volerne altri: era impegnativo, per Mattia ho anche lasciato il lavoro. Ma oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, ci stiamo provando e se non dovesse arrivare stiamo valutando anche la via dell’adozione”.

Al momento è soltanto un’alternativa perché per il momento lei e il marito ci stanno provando in maniera naturale e lei non nasconde che potrebbe anche sottoporsi a cure specifiche. Se poi non dovesse succedere, l’adozione è comunque un’ipotesi chee stanno considerando. “Mi piacerebbe regalare una famiglia bella come la nostra a persone che non hanno avuto la nostra fortuna”.

Manuela Arcuri allo scoperto: il matrimonio con Giovanni? Lei è pronta

Manuela e Giovanni stanno insieme dal 2010 e il primo figlio, Mattia, è nato l’8 maggio 2014. In mezzo però c’è stato anche altri. Come il matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2013. “Due mesi prima di partire per quel viaggio abbiamo deciso di sposarci”. Così è stato in effetti, anche se i matrimoni celebrati nella capitale dell’azzardo in Italia non sono riconosciuti.

E allora che fare? Sono una coppia di fatto, al momento non sentono la necessità di mettere tutto nero su bianco anche se… “credo che un giorno ci sposeremo anche in Italia. Sto aspettando la proposta. Giovanni sbrigati”, chiosa lei.