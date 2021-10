Lazio-Inter 3-1: voti, highlights e tabellino, per Inzaghi ritorno amaro

Lazio-Inter 3-1: voti, highlights e tabellino. Per 60 minuti dominano i nerazzurri, ma Sarri la ribalta tra le polemiche

Lazio-Inter 3-1: “22 anni coi nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone”. Comincia così la serata del ritorno di Simone Inzaghi all’Olimpico per la prima volta come avversario della Lazio, un saluto subito ricambiato di cuore.

Ma poi c’è il campo che ha raccontato una storia diversa. I nerazzurri sono partiti subito forte, passando in vantaggio al 12′ quando Hisaj ha fermato fallosamente un inserimento di Barella e Perisic è stato freddo dal dischetto. La squadra di Sarri ha faticato a trovare idee e concretezza, rendendosi pericolosa solo con una girata di Basic ben disinnescata da Handanovic.

Solo un episodio può scuotere la Lazio e arriva quando la zuccata di Patric finisce sul braccio di Bastoni. Per Irrati e il Var è rigore, Immobile non si fa pregare. Nel finale Inzaghi prova a vincerla buttando dentro Correa e Lautaro Martinez ma non fa i conto un un suo vecchio pupillo: Felipe Anderson riprende una corta respinta di Handanovic e fa esplodere l’Olimpico. Protesta interista perché Dimarco era a terra e accenno di rissa in campo ma prima della fine Milinkovic-Savic mette il sigillo alla festa.

Lazio-Inter 3-1: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 12′ rig. Perisic (I), 64′ rig. Immobile (L), 81′ Felipe Anderson (L), 91′ Milinkovic-Savic (L)

LAZIO (4-3-3): Reina 6; Marusic 6, Luiz Felipe 6.5, Patric 6, Hysaj 5.5 (66′ Lazzari 6); Milinkovic-Savic 6.5, L. Leiva 6 (85′ Cataldi sv), Basic 6.5 (66′ L. Alberto 6); Pedro 5.5 (75′ Zaccagni sv), Immobile 6.5, Felipe Anderson 7 (85′ Akpa Akpro sv). All. Sarri 6.5

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 6 (67′ Dumfries 6); Darmian 6.5 , Barella 7 (85′ Cahlanoglu sv), Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (67′ Vecino 6), Dimarco; Perisic 6 (67′ Correa), Dzeko 5.5 (75′ Lautaro Martinez sv). All. S. Inzaghi 6

NOTE: ammoniti Basic (L), Gagliardini (I), Bastoni (I), Darmian (I), Felipe Anderson (L), Milinkovic-Savic (L), Lautaro Martinez (I), Correa (I)

