Lazio-Inter, streaming gratis: dove vedere il big match del sabato di Serie A

Manca poco al match tra Lazio ed Inter valevole per l’ottava giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Il match delle ore 18:00 del sabato di Serie A vede sfidarsi allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio ed Inter. I biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per scongiurare una prima crisi stagionale. Mentre i nerazzurri sono costretti a conquistare i tre punti, proprio per evitare il di vedere aumentare il proprio distacco da Milan e Napoli che primeggiano dopo le prime sette giornate di Serie A. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due squadre in campo.

Partiamo dai padroni di casa della Lazio. I ragazzi di Maurizio Sarri hanno mostrato un ottimo calcio nelle prime giornate di campionato. Nelle ultime cinque partite, però, i biancocelesti sono riusciti a conquistare una sola vittoria, due pareggi ed altrettante sconfitte. Con il solo Francesco Acerbi assente per squalifica, la compagine laziale proverà a fare il colpaccio contro i nerazzurri.

D’altra parte anche l’Inter di Simone Inzaghi è costretto a conquistare i tre punti. Infatti il mister piacentino tornerà allo Stadio Olimpico con l’obiettivo di fare bottino pieno. I nerazzurri hanno già quattro punti di distacco dal Napoli capolista e due dal Milan che al momento è al secondo posto. Contro i biancocelesti, inoltre, il Biscione ha l’organico al completo. Andiamo quindi a vedere dove seguire Lazio-Inter in diretta e streaming gratis.

Lazio-Inter, streaming gratis: DAZN o Sky?

Il match delle 18:00 tra Lazio e Inter sarà offerto in esclusiva da DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per il prossimo triennio. Inoltre grazie al servizio tedesco in streaming sarà possibile vedere la partita sulle smart tv di ultima generazione compatibili e sempre tramite app anche a tutte le tv collegate al TIMVISION BOX. Sarà possibile assistere alle partite anche collegando l’applicazione su PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il commento della garà sarà affidato a Pierluigi Pardo, mentre al commento tecnico ci sarà l’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini. Inoltre il sito tedesco metterà a disposizione anche la diretta testuale. Mentre invece tutti coloro che la guarderanno on demand avranno a disposizione gli highlights a fine partita. Andiamo quindi a vedere come scenderanno in campo le due squadre impegnate nel match dello Stadio Olimpico.

Lazio-Inter, probabili formazioni: così scenderanno in campo

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. ALLENATORE: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Dzeko. ALLENATORE: Simone Inzaghi.