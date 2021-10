iPhone 13, ancora problemi per Apple: utenti su tutte le furie

Non si placano le polemiche relative agli iPhone 13. Apple ha voluto rispondere alle numerose critiche degli utenti

Da ormai qualche settimana, gli iPhone 13 sono stati ufficialmente lanciati sul mercato da Apple. Tante le novità introdotte, che vanno ad interessare soprattutto un comparto fotografico da top di gamma e specifiche hardware ancor più potenti. Qualche giorno fa, Bloomberg con un rapporto ha parlato di un possibile taglio alla produzione di iPhone 13.

Una scelta abbastanza insolita quella del gigante di Cupertino, che costerebbe circa 10 milioni di unità. Nelle ultime ore, sono spuntati nuovi report direttamente dai fornitori, che in realtà negano la notizia. Pare ci siano però altri problemi abbastanza importanti legati alla produzione, che potrebbero rallentare la consegna dei device.

iPhone 13, problemi con la produzione: cosa sta succedendo

Secondo quanto riportato da MyDrivers, alcune fonti interne alla catena di fornitura di componenti Apple avrebbero riferito che ci sono problemi importanti con la produzione degli iPhone 13. Una notizia che va dunque a rendere nullo il report di qualche giorno fa rilasciato da Bloomberg, secondo cui il colosso di Cupertino aveva in mente un taglio alla produzione del nuovo melafonino.

Rispuntano dunque i classici problemi di cui ormai abbiamo sentito parlare a più riprese in epoca di Covid. Tra questi, la carenza globale di chip. In maniera particolare, i produttori come Broadcom e Texas Instruments localizzati negli Stati Uniti starebbero avendo importanti problemi con la produzione e la fornitura di un numero sufficiente di componenti. E intanto, gli utenti aspettano nuove scorte di iPhone.