GF Vip 6, incidente nella casa per una concorrente: arriva il medico

Incidente per una concorrente della casa del GF Vip 6. Entra all’interno della casa anche il dottore per risolvere l’inconveniente: l’episodio.

Nuovo inconveniente all’interno della casa del GF Vip 6. Infatti negli ultimi giorni abbiamo visto Francesca Cipriani che inspiegabilmente ha perso un dente nel tiramisù di Nicola Pisu. L’episodio ha scatenato l’ilarità all’interno della casa, con Nicola che avrebbe addirittura ingerito il dente.

Infatti la Cipriani tuonò subito dopo l’incidente: “Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi“. Fortunatamente la Cipriani ha già ricevuto la visita del dentista. A ‘Casa Chi‘ il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato che un dentista è già entrato due volte all’interno della Casa più spiata dagli italiani. Andiamo quindi a vedere quanto dichiarato dal giornalista al programma di Alfonso Signorini.

GF Vip 6, Francesca Cipriani risolve il problema al dente: le ultime

A rivelare l’intervento del dentista all’interno della casa del GF Vip 6 ci ha pensato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, infatti, ha ricevuto un dottore che ha anticipato l’intervento a Francesca Cipriani. Infatti il dentista ha applicato una faccetta alla gieffina, dopo che ha perso il dente nel tiramisu di Nicola Pisu. Una dinamica particolare, che ha scatenato l’ilarità dei concorrenti e del pubblico a casa.

Dieci giorni dopo il primo intervento, avvenuto lo scorso 1 ottobre, la Cipriani si è fatta sistemare i denti da un altro dentista. Inoltre stando ad alcune indiscrezioni, il medico avrebbe rivelato: “Secondo me avrà nuovamente dei problemi perché i denti sono irregolari. Cioè sono alcuni più grandi e altri più piccoli, non hanno un equilibrio“. I problemi ai denti della Cipriani sarebbero dovuti a delle operazioni estetiche alla dentatura che non sono andare nel verso giusto. Così dopo aver perso un dente, un dottore ha messo nuovamente apposto la dentatura di Francesca Cipriani, ancora una volta protagonista indiscussa della casa.