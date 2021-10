Fortnite, disponibili nuovi oggetti gratis: sbloccali subito con questo trucco

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Sono stati rilasciati nuovi oggetti gratis, che possono essere scaricati con questo trucco

La Stagione 8 di Fortnite continua ad essere ricca di sorprese. Oltre a nuove skin, eventi, tornei e partnership, Epic Games ha in mente una nuova Coppa Campioni. Conosciuta anche come FNCS, verrà accompagnata da diversi oggetti in regalo e che saranno sbloccatili direttamente in-game.

Come svelato in anteprima, il prossimo evento competitivo del videogame supporterà i Twitch Drops. Si tratta di oggetti cosmetici gratuiti, disponibili per tutti gli utenti che guarderanno la diretta in uno dei canali abilitati e la commenteranno. Ecco dunque quale trucco seguire per ottenere fantastici accessori in pochissimi secondi e senza spendere nemmeno un euro.

Fortnite, come ottenere gratis i drop della FNCS

Con l’arrivo del nuovo evento competitivo FNCS, Fortnite metterà nuovamente a disposizione alcuni drop gratis. Per ottenerli, dovete seguire la diretta e commentarla su uno dei canali abilitati di Twitch. Il consiglio è quello di collegarsi direttamente sull’account ufficiale del battle royale. In alternativa, ci sono tantissime altre possibilità, ma devono avere il tag “Drop abilitati”. Per poter ricevere le ricompense, poi, dovrete effettuare il collegamento tra il vostro account Twitch e il profilo di Fortnite.

Sono ben 4 le ricompense previste: Emoticon CCFN 2:8, Spray Spirito CCFN, Schermata di caricamento Combattimento al cubo e Dorso decorativo Ditone di spugna con la variante stilistica viola. Vi ricordiamo che il torneo si terrà dal 17 ottobre con le qualificazioni al 30/31 ottobre con i match finali (dalle 19 alle 22:30 italiane).