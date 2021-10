Fortnite, arriva il crossover con Among Us? Tutti i possibili scenari

Su Fortnite potrebbe presto arrivare il super crossover con Among Us. Ecco tutti i possibili scenari di cui si discute

Ancora novità in arrivo su Fortnite. Il battle royale di Epic Games è ancora sulla cresta dell’onda anche e soprattutto grazie alle continue partnership di livello di cui può godere. Tra brand, film, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, non c’è un momento di pausa per i milioni di giocatori che popolano l’isola di gioco.

Proprio a tal proposito, Epic Games ha di recente pubblicato sui social una richiesta di collaborazione con InnerSloth, software house indie che ha dato via ad Among Us. Un vero e proprio annuncio di intenti, che sta facendo sognare i fan: arriva il crossover con Fortnite?

Fortnite e Among Us, i dettagli sulla collaborazione

Big fans! We never got to talk about how you inspired us. What do you think about working on something fun together sometime? — Fortnite (@FortniteGame) October 12, 2021

Già qualche settimana fa, Fortnite aveva inserito una nuova modalità di gioco “Impostori”. Inutile dire che ci furono diverse critiche, considerando che lo stile ricordava molto quello di Among Us. A distanza di qualche settimana, prima gli sviluppatori di Epic Games hanno ammesso di aver preso ispirazione dal titolo di InnerSloth, e poi hanno chiesto una collaborazione ufficiale.

Su Twitter, c’è stato un simpatico scambio di battute. L’account di Among Us ha scritto: “Hey, come va?” e quello di Fortnite ha risposto: “Siamo grandi fan! Non abbiamo mai avuto l’occasione di parlare di quanto ci abbiate ispirati. Cosa ne dite di lavorare insieme o collaborare qualche volta?“. Chissà se c’è già in cantiere qualcosa o se semplicemente lo scambio social si fermerà qui.