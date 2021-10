Fabrizio Frizzi, la confessione di Carlo Conti è da brividi: annuncio struggente

Carlo Conti fa una confessione da brividi sull’ex amico e collega Fabrizio Frizzi. L’annuncio dello showman fiorentino è da brividi: le sue parole.

Carlo Conti nel corso di questa stagione televisiva ha raggiunto un grande traguardo. Infatti il suo ‘Tale e Quale Show‘ ha raggiunto la stagione numero undici. Nel corso di questa lunga avventura alla guida del music show, Conti ha visto numerosi talenti diventare protagonisti indiscussi del programma. Tra questi c’era anche l’amico e collega Fabrizio Frizzi. Il pilastro del servizio pubblico italiano all’interno del varietà interpretò Piero Pelù dei Litfiba.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Regina Elisabetta, l’ordine dei medici: preoccupa ancora la sua salute

Così il presentatore fiorentino è tornato su quell’esibizione nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Ora. Lo showman Rai si è lasciato andare ad una dolorosa confessione ed ai microfoni ha affermato: “Un’esibizione che mi è rimasta nel cuore è la prima di Fabrizio Frizzi. Si calò nei panni di Piero Pelù, è un ricordo che ancora mi emoziona tanto“. Frizzi infatti ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei colleghi e dei telespettatori del servizio pubblico.

Fabrizio Frizzi, il ricordo di Carlo Conti: “Ancora mi emoziona tanto”

Il ricordo dell’esibizione di Fabrizio Frizzi a Tale e Quale Show emziona ancora tanto Carlo Conti. Infatti il presentatore ha ricordato la sua imitazione di Piero Pelù con un pizzico di dolore. Anche quest’ultima edizione di Tale e Quale Show è nel segno dei ricordi. Infatti lo showman nel corso della sua intervista al settimanale ‘Ora’ ha rivelato: “Questa edizione è interamente dedicata a Raffaella Carrà, è stata la regina assoluta dei varietà“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Simona Ventura non lascia spazi ai dubbi: “Non sono ancora pronta”. Pubblico senza parole

Sempre il presentatore ha poi rivelato la sua opinione su Cristiano Malgioglio. Infatti parlando della new entry in giuria, Conti ha affermato: “E’ un artista che non ha bisogno di presentazioni e poi, cosa davvero simpatica, lui ha conosciuto o conosce personalmente gran parte dei cantanti imitati“. Il conduttore ha poi concluso ricordando come Malgioglio abbia dato tanto alla musica italiana, visto che il paroliere ha scritto canzoni che hanno arricchito il repertorio della tradizione nazionale.