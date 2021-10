Amici, finalmente la verità sul clamoroso addio alla trasmissione

Uno dei personaggi più amati di Amici ha finalmente voluto spiegare le motivazioni del suo addio alla trasmissione. Ecco cosa ha rivelato nel corso di un’intervista e cosa pensa di Maria De Filippi.

L’addio di Arisa ad Amici, giunto del tutto inaspettato, ha lasciato i fan della trasmissione con l’amaro in bocca. Non è mai arrivata una spiegazione ufficiale da parte della redazione sui motivi di questa scelta, ed anche la stessa cantante non ha mai dato una spiegazione ufficiale su cosa aveva portato a quella che è sembrata una rottura.

Arisa si era anche schernita condividendo un breve video in cui il suo giornalaio le diceva che Maria De Filippi non la voleva più ad Amici e lei ridacchiava in sottofondo. In un’intervista a SuperGuidaTv, la cantante ha voluto fare chiarezza su cosa è davvero successo, ribadendo il suo affetto per Amici e Maria De Filippi.

Amici, parla Arisa: le motivazioni dell’addio sono chiare

Arisa ha spiegato che inizialmente, quando la redazione di Amici le aveva proposto di partecipare come insegnante ad un’altra stagione del programma, aveva tentennato. Non era sicura di voler ripetere ancora l’esperienza. Quando poi è tornata sui suoi passi annunciando la sua disponibilità, purtroppo avevano già trovato un sostituto.

Arisa quest’anno parteciperà a Ballando con le Stelle, dove avrà come insegnante il campione di ballo latino americano Vito Coppola. La cantante ha però aggiunto: “Mi manca Amici, lo continuo a guardare. Nonostante io stia bene qui e stia facendo una cosa per me molto bella, una parte del mio cuore è sempre lì“.