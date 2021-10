Calciomercato Milan, addio a due top player: li vuole il Real Madrid

Calciomercato Milan, due giocatori finiti nel mirino del Real Madrid di Ancelotti. E ora i rossoneri tremano

Un periodo decisamente sfortunato quello del Milan, che dovrà vedersela con numerose assenze nelle prossime partite. Tra infortuni e Covid, la rosa di Stefano Pioli risulta decimata e saranno necessarie soluzioni alternative. Maignan, Theo Hernandez e Brahim Diaz: questi 3 i giocatori che si sono aggiunti al lungo elenco di indisponibili.

Intanto però, continua a tenere banco anche la questione legata al calciomercato e ai rinnovi di contratto. A sorpresa, nella giornata di ieri i rossoneri hanno annunciato il prolungamento fino al 2026 dell’accordo con Saelemaekers. Discorso invece diverso per Kessié e Romagnoli, sempre più lontani e possibili partenti a giugno.

Calciomercato Milan, Real Madrid su Romagnoli e Kjaer

Stando a quanto riferisce Fichajes.net, Romagnoli e Kjaer sarebbero finiti nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il centrale ex Sampdoria andrà in scadenza a fine anno e, sebbene siano iniziate le trattative per il rinnovo, al momento una sua permanenza è tutt’altro che scontata. Discorso diverso per il danese, che in più occasioni ha giurato amore eterno alla maglia del Milan e volenteroso di restare anche a cifre contenute.

Il pressing dei Blancos verterà dunque principalmente su Romagnoli, inseguito – tra gli altri club – anche dai rivali storici del Barcellona. Difficile dire al momento cosa succederà. È chiaro che, qualora volesse giurare fedeltà ai colori rossoneri, il centrale italiano sarà costretto a ridursi l’ingaggio da oltre 5 milioni di euro che percepisce attualmente.