Calciomercato Inter, colpaccio a parametro zero: i tifosi sognano in grande per il rinforzo che potrebbe arrivare presto.

L’Inter continua a lavorare anche in ottica calciomercato. La turbolente ultima finestra – per via di alcune difficoltà finanziarie – ha visto andar via due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi. La squadra ha però saputo ricompattarsi e trovare un leader vero in attacco come Edin Dzeko.

Ci sono però alcuni ruoli che ancora urgono di rinforzi e vanno puntellati. Visto il budget non troppo elevato a disposizione, Marotta sta lavorando soprattutto su possibili colpi a parametro zero. Uno su tutti, di cui si parla già da tempo: Onana dell’Ajax. A conferma della trattativa, ci sono le parole di Van Der Saar.

Calciomercato Inter, Van Der Saar: “Onana in nerazzurro non mi sorprenderebbe”

Intervenuto su Tuttosport, l’ex portiere e ora dirigente dell’Ajax Edwin Van Der Saar si è concentrato – tra le altre cose – anche sul futuro di Onana e su un suo possibile passaggio all’Inter. “Adesso è sospeso. Va detto che è un ottimo portiere e tutto può succedere. Vedremo” le sue parole, che sanno di conferma su una trattativa già piuttosto avanzata.

Le prossime settimane potrebbero essere quello decisive per il passaggio a parametro zero del camerunese in Serie A. A partire da gennaio, l’estremo difensore dei Lancieri sarà libero di firmare un accordo con qualsiasi club. Il trasferimento definitivo dovrebbe comunque avvenire in estate, con Samir Handanovic confermato tra i pali fino al termine della stagione in corso.